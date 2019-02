„Do Rzeczy” nr 8: Kim jest Gerald Birgfellner? Człowiek, który nagrywał Jarosława Kaczyńskiego

"Do Rzeczy" nr 8

– Bohater cyklu publikacji „Gazety Wyborczej” Gerald Birgfellner nie jest wielkim deweloperem ani liczącym się graczem na zachodnim rynku. Uważano go za człowieka do „zadań specjalnych”– piszą Wojciech Wybranowski i Andrzej Niewiadowski z Bratysławy w artykule „Austriak we mgle”.