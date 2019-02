Europejski system antyrakietowy?

Manfred Weber, niemiecki polityk, długoletni przewodniczący frakcji Europejskiej Partii Ludowej w europarlamencie i oficjalny jej kandydat na nowego przewodniczącego Komisji Europejskiej po tegorocznych wyborach zaproponował w trakcie jednej z dyskusji panelowych odbywających się przy okazji Monachijskiej Konferencji Bezpieczeństwa, budowę europejskiego systemu obrony przeciwrakietowej.

Jak powiedział „nastał kres umowy INF (o zakazie budowy rakiet o zasięgu od 500 do 5000 km – przyp. MB) i stajemy w obliczu nowych wyzwań. W takiej sytuacji możemy zaproponować Niemcom, Francji, Polsce, Litwie i Ukrainie abyśmy wspólnie zbudowali system obrony przeciwrakietowej dla Unii Europejskiej. Dla naszej obrony”.

„To może rzeczywiście przekonać ludzi w Polsce i na Ukrainie – dodał niemiecki polityk, mając na myśli zewnętrzne zagrożenie -,że oni mogą zaufać Niemcom i Francuzom, iż możemy coś wspólnie zrobić”.

W jego opinii, głównym i dominującym wyzwaniem przed którym stanie Unia Europejska w najbliższym dziesięcioleciu będą kwestie bezpieczeństwa oraz wyzwania związane z polityką zagraniczną. Tak jak było w życiu Unii Europejskiej dziesięciolecie euro, i dziesięciolecie Szengen, tak teraz będziemy mieli do czynienia z dziesięcioleciem bezpieczeństwa – argumentował. Weber akcentował również zagrożenia ze strony podejmowanych przez Rosję prób wpływania na wyniki wyborów w państwach Unii, przytaczając dane natowskiego ośrodka zajmującego się śledzeniem rosyjskiej aktywności w tej sferze, którego analitycy zlokalizowali 90 milionów fałszywych kont w serwisach społecznościowych używanych przez Rosję. Jego zdaniem, stojąc w obliczu zagrożeń związanych z polityką Rosji, państwa europejskie będą musiały podjąć reformę sposobu decydowania o polityce zagranicznej Unii, bo utrzymanie zasady konsensusu może okazać się czynnikiem blokującym działania w zakresie budowy europejskich systemów obronnych.

Uczestniczący w debacie, Petro Poroszenko, poparł inicjatywę Webera i wezwał jednocześnie społeczność europejską do jedności w obliczu rosyjskiej agresji. Jak powiedział „jeśli Rosja przestanie strzelać na Wschodzie Ukrainy, to zapanuje pokój, ale jeśli Ukraina przestanie strzelać, to nie będzie niepodległej Ukrainy”.