Nieoficjalnie: Magdalena Adamowicz "dwójką" na liście Koalicji Europejskiej

Piasecki podzielił się tą informacją podczas programu "Kawa na ławę" telewizji TVN24. Pierwsze miejsce na liście ma przypaść Jarosławowi Kalinowskiemu.

– Według moich informacji nawet listy są dogadane. Jarosław Kalinowski ma być „jedynką” koalicji na Mazowszu. W Warszawie „jedynką” Włodzimierz Cimoszewicz. W Trójmieście „jedynką” i „dwójką” Janusz Lewandowski i Magdalena Adamowicz. W Wielkopolsce Ewa Kopacz i Leszek Miller, jeśli się zdecyduje – zdradził Piasecki.

Wczoraj dziennikarz informował na Twitterze, że listy Koalicji Europejskiej mają mieć wydźwięk "senioralny".

"Nieoficjalne info o jedynkach na listach koalicji opozycyjnej (coraz bliżej jednak do jej powstania) dają obraz polityki tyleż doświadczonej co jednak mocno senioralnej. W starciu z Wiosną to może jednak pachnieć jesienią średniowiecza" – napisał Piasecki na Twitterze.