"Szefie, niełatwe zadanie przede mną". Dulkiewicz prezentuje spot wyborczy

– To, co jest najpiękniejsze, co widzimy od kilku tygodni na ulicach, ja to czuję, że ludzie są dla siebie lepsi. Chciałbym bardzo, żeby Gdańsk to było takie miejsce, gdzie dobrze się żyje każdemu. Dzisiaj na takiej ścieżce jesteśmy. Nie możemy z niej zawrócić. Bardzo chcę, żeby Gdańsk był miastem, do którego ludzie przyjeżdżają, zostają, żeby urodzić dzieci, wychowywać je i się zestarzeć, żeby na każdym etapie swojego życia czuli się tutaj dobrze – mówi na nagraniu Aleksandra Dulkiewicz.

– 3 marca będziemy decydowali o przyszłości naszego miasta, o tym, czy chcemy miasta otwartego, solidarnego, przyjaznego, ale dobrze zarządzanego, bo drużyna, której jestem częścią, to ludzie, którzy udowodnili, że mają pomysł na miasto, umieją ten pomysł wcielić w życie i skutecznie zrealizować, bo widać jak bardzo nasze miasto codziennie się zmienia. Moje marzeniem jest, żebyśmy byli dla siebie lepsi, mieli wyciągniętą rękę i uśmiech dla drugiego człowieka, bo to nic nie kosztuje – mówi kandydatka.

Pozostało trzech kandydatów

Tylko trzech z trzynastu kandydatów na prezydenta Gdańska złożyło w terminie wymaganą liczbę 3 tysięcy podpisów poparcia. Czas upłynął cztery dni temu.

Do Miejskiej Komisji Wyborczej wymaganą liczbę podpisów złożyli komisarz Gdańska Aleksandra Dulkiewicz, reżyser Grzegorz Braun oraz działacz katolicki i przedsiębiorca budowlany Marek Skiba. Pierwszym zarejestrowanym kandydatem była obecna komisarz Gdańska. Późnym wieczorem do Komisji dotarli przedstawiciele dwóch kolejnych sztabów.

Reżyserowi Grzegorzowi Braunowi udało się zebrać blisko 6 tys. podpisów. Ponad 5 tysięcy zebrał sztab Marka Skiby. Z kolei sztab Aleksandry Dulkiewicz dostarczył dziś do Komisji dodatkowe - ponad 3 tys. wymaganych - 25 tys. podpisów.