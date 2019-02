Nie jedna, a dwie „atomówki”

Jak nie budujemy elektrowni atomowej – to nie budujemy, choć mają je właściwie niemal wszyscy w naszej części świata – Czesi, Niemcy, Rosjanie, Litwini, Słowacy, Ukraińcy, Rumunii, Bułgarzy, Węgrzy, Szwedzi, Finowie itd. itd. Lecz jak już budujemy – to od razu dwie naraz. Oczywiście na początek. Ale właściwie dlaczego tylko dwie, a nie od razu cztery? Albo osiem? Bo wiadomo, kto jak nie my – Polacy!