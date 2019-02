Thun: Demokraci wszelkich maści, łączcie się

– Dzisiaj są takie trudne czasy, że moim hasłem jest „demokraci wszelkich maści, łączcie się”. Ludzie, dla których najważniejsze jest przestrzeganie prawa, demokracja, chronienie ciągle naszej młodej demokracji, mocne członkostwo w UE (…), wszyscy ludzie, którzy poważnie to traktują, muszą walczyć o to wspólnie – mówiła europosłanka PO Róża Thun, która poinformowała o tym, że jest gotowa na to, aby kandydować w wyborach do Parlamentu Europejskiego.

Thun powiedziała w Kielcach, że jest także gotowa "liderować liście z okręgu małopolsko-świętokrzyskiego". Jak powiedziała, dzisiaj są takie trudne czasy, że jej hasło to „demokraci wszelkich maści, łączcie się”. Europosłanka mówiła także o tym, że obecnie w PE trwają prace nad przygotowaniem głównych linii budżetu, który uchwalony zostanie już w nowej kadencji. – Stanowisko Europejskiej Partii Ludowej, do której należą PO i PSL, jest takie, że w kluczowych obszarach polityki UE sprzeciwiliśmy się skutecznie cięciom, nie będzie tam cięć. Taka jest propozycja PE, jeszcze dosyć długa droga przed nami. Ponadto, wsparcie dla uboższych regionów – nie będą dostawać mniej pieniędzy, wspólna polityka rolna, europejski fundusz społeczny oraz inicjatywa na rzecz zatrudnienia ludzi młodych zostaną na tym samym poziomie – mówiła.