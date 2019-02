Sikorski o Netanjahu: Okazał się niewdzięczny wobec Polski

Sikorski stwierdził, że tegoroczna Monachijska Konferencja Bezpieczeństwa była bardzo udana. – Mieliśmy największą w historii delegację amerykańską z wiceprezydentem na czele i kluczowymi senatorami oraz szereg wystąpień komentowanych przez światowe media – argumentował.

– Pani kanclerz dała do wiwatu. Powiedziała to, o czym wiemy - że system WTO jest używany niezgodnie z intencją.To, że pani kanclerz pozwoliła sobie na tak bezpośrednią interwencję pokazuje, że chyba powoli przygotowuje się do innej fazy swojego życia i oceniła, że już można – powiedział Sikorski.

