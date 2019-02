Sojusz Kukiz'15 i PO? Kukiz: Sparzyłem się. Wróciłby pan do żony, która wielokrotnie zdradzała?

Paweł Kukiz został zapytany o decyzję SLD, który postanowił wejść do Koalicji Europejskiej. Jak stwierdził, wszyscy idą ramię w ramię, ale nie po dobro ojczyzny, ale po synekury, pieniądze i dobre emerytury. – Zamknął się po 30 latach układ Okrągłego Stołu. Wrócili do punktu wyjścia. To wszystko oszustwo, najważniejsze są synekury. Są różni programowo, więc widać wyraźnie, że nie jest ważny program, ale synekury. To oszustwo – ocenił.

Ruch Kukiz‘15 wszedł do sojuszu m.in. z włoskim Ruchem Pięciu Gwiazd. Kukiz tłumaczył, jak wyglądały rozmowy z liderem tej formacji, Luigi Di Maio. – Prowadziliśmy rozmowy od kilku miesięcy. Rozmawialiśmy o wewnętrznej sytuacji w Polsce, we Włoszech, podstawowych bolączkach. Trzeba iść w kierunku Europy ojczyzn, a nie arystokracji brukselskiej. Angela Merkel sprowadziła do siebie byłego premiera Polski po nagraniach u Sowy – mówił.

Według Kukiza, Parlament Europejski nie zmieni się, jeżeli wejdą do niego przedstawiciele tzw. starych układów. – Jeśli wejdą naftalina i dinozaury, czyli sojusze postkomunistyczne, to niewiele się zmieni. Jeśli uda się ruchom reformatorskim, to ta Europa będzie wyglądać tak, jak powinna – stwierdził.

Kukiz został także zapytany o możliwość sojuszu z PO. Jak powiedział, wspierał PO bardzo mocno, gdy miała na sztandarach Jednomandatowe Okręgi Wyborcze, likwidację Senatu. – Niczego nie zrobili. Jeśli ktoś mnie zawiódł tak mocno, to niech na mnie nie liczy (...) tak się sparzyłem na PO. A pan by wrócił do żony, która pana wielokrotnie zdradzała? – zapytał dziennikarza.