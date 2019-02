Podsumowanie "piątki Morawieckiego". Premier rusza w Polskę. Relacja na żywo

W związku z podsumowaniem tzw. piątki Morawieckiego, oprócz wizyty w trzech województwach, Kancelaria Prezesa Rady Ministrów przygotowała również specjalny spot. Na opublikowanym przez KPRM nagraniu premier podkreśla, praca dla Polski jest spełnianiem składanych obietnic. – Skuteczna polityka jest możliwa. Dotrzymujemy słowa – mówi Mateusz Morawiecki.

Godzina 9.45

Premier zapowiedział, że jeżeli Izrael nie zareaguje na "rasistowskie słowa" szefa izraelskiego msz to min. Czaputowicz nie poleci na szczyt Grupy Wyszehradzkiej

Godzina 9.30





Autokar z premierem na pokładzie ruszył w Polskę. Szefowi rządu towarzyszy m.in.Marek Suski, szef gabinetu politycznego premiera oraz rzecznik rządu Joanna Kopcińska.

Godzina 9.00

Premier Morawiecki dotarł na miejsce. Podczas swojego przemówienia szef rządu pokreślił, że w polityce prawdziwą wartość mają czynie a nie słowa. – Rzetelność, wiarygodność, konsekwencja - "piątką Morawieckiego" wprowadziliśmy nową jakość do polityki – mówił premier.

Premier wskazuje również, że ulubioną wymówką polskich polityków było od lat stwierdzenie: "Nie da się, nie uda się, nie ma ta to pieniędzy". – Zawsze wiedziałem, że to nieprawda. W kwietniu 2018 r. obiecałem Państwu pakiet ambitnych reform, który zmieścił się w pięciu punktach naszego programu. Znów, z różnych stron słyszałem, że to nie może się udać. W 300 dni nasz rząd zrealizował ten plan. Obniżyliśmy CIT z 15 do 9 proc. Działa już tzw. „mały ZUS”. To znacząca ulga i szansa dla polskich małych i średnich firm. Uruchomiliśmy wyprawki – podkreśla premier Morawiecki.