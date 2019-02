300 dni "piątki Morawieckiego". Premier ruszył w Polskę, a my z nim

Godzina 12.40

Premier odwiedził Środowiskowy Dom Samopomocy w Jedlance gdzie opowiadał o programie Dostępność plus skierowanym do osób starszych i niepełnosprawnych. – Chcemy zaprezentować zakres realizacji programu Dostępność plus. Ten program to trochę taki generalny remont w Polsce. Remont nawet dosłownie, różnego rodzaju budynków użyteczności publicznej, administracji, szkół, urzędów. Do każdego z takich budynków trzeba się przecież dostać, ułatwić dostęp dla matek z dziećmi, osób poruszających się na wózkach inwalidzkich czy innych osób z niepełnosprawnościami, niewidomych, niedowidzących, które mają niepełnosprawności. Polska musi być dostępna, Polska musi być dostępna dla wszystkich. To podstawowe motto naszego działania – mówił szef rządu.

Godzina 12.00

Drugi przystanek na trasie to Białobrzegi. Premiera przywitał entuzjastyczny tłum. Mateusz Morawiecki rozmawiał z zebranymi i rozdawał autografy.









Premier zrobił zakupy w lokalnym sklepie i porozmawiał z kobietami prowadzącymi lokal. - To było piękne spotkanie. Panie opowiedziały o swoim biznesie. Skorzystały z naszego małego ZUS-u - stwierdził Morawiecki. – Muszę powiedzieć, że zgadzam się z opozycją, teraz już tak, patrząc wstecz, jak w 2015 roku wieszczyła powszechny upadek. Bo rzeczywiście spada bezrobocie, spada ZUS płacony przez małe firmy, spada CIT, a więc to, co ma rosnąć, gospodarka, miejsca pracy rośnie, a to, co ma spadać, spada – mówił.





Godzina 11.30

Premier przekazał, że szef MSZ Jacek Czaputowicz nie uda się do Izraela.

Godzina 10.10

Premier podkreślił, że słowa Israela Katza to przejaw antypolonizmu. – Poprzez ambasadora Magierowskiego i jego rozmówcę z MSZ poprosiłem o odpowiednią reakcję w ślad za tym karygodnym, rasistowskim absolutnie nieakceptowalnym sformułowanie, które padło niestety z szefa MSZ, świeżo powołanego. Padły te słowa i my oczywiście nie tylko nie możemy sobie pozwolić na akceptację takich rasistowskich wystąpień, ale z całą mocą podkreślamy żę będziemy walczyć o prawdę historyczną, o honor Polaków, którzy od pierwszego do ostatniego dnia II wojny światowej walczyli o wolność, życie swoje i życie wszystkich obywateli Polski. Taka jest prawda o historii, nic jej nie zmieni i pewne stereotypy rasistowskie będziemy przełamywali. Cieszę się, że premier Izraela wczoraj w tej rozmowie ze mną telefonicznej podkreślił z całą rozciągłością, że cały czas podtrzymuje tę deklarację, którą podpisaliśmy w czerwcu 2018 roku – mówił Morawiecki.









Godzina 10.00

Pierwszym przystankiem na drodze jest Raszyn, gdzie na premiera czekał już minister Andrzej Adamczyk. Szef resortu infrastruktury przekonywał o konieczności rozwoju szlaków komunikacyjnych.

– Mieszkańcy muszą mieć przekonanie, że jest jakiś ciąg komunikacyjny, że jest jakaś logika komunikacyjna – mówił premier.

Na szefa rządu czekał również pojedynczy działacz KOD-u, który z głośników puszczał tekst konstytucji oraz krzyczał "komuniści i złodzieje".

Godzina 9.45

Premier zapowiedział, że jeżeli Izrael nie zareaguje na "rasistowskie słowa" szefa izraelskiego MSZ to min. Jacek Czaputowicz nie poleci na szczyt Grupy Wyszehradzkiej

Godzina 9.30

Autokar z premierem na pokładzie ruszył w Polskę. Szefowi rządu towarzyszy m.in.Marek Suski, szef gabinetu politycznego premiera oraz rzecznik rządu Joanna Kopcińska.

Godzina 9.00

Premier Morawiecki dotarł na miejsce. Podczas swojego przemówienia szef rządu pokreślił, że w polityce prawdziwą wartość mają czynie a nie słowa. – Rzetelność, wiarygodność, konsekwencja - "piątką Morawieckiego" wprowadziliśmy nową jakość do polityki – mówił premier.

Premier wskazuje również, że ulubioną wymówką polskich polityków było od lat stwierdzenie: "Nie da się, nie uda się, nie ma ta to pieniędzy". – Zawsze wiedziałem, że to nieprawda. W kwietniu 2018 r. obiecałem Państwu pakiet ambitnych reform, który zmieścił się w pięciu punktach naszego programu. Znów, z różnych stron słyszałem, że to nie może się udać. W 300 dni nasz rząd zrealizował ten plan. Obniżyliśmy CIT z 15 do 9 proc. Działa już tzw. „mały ZUS”. To znacząca ulga i szansa dla polskich małych i średnich firm. Uruchomiliśmy wyprawki – podkreśla premier Morawiecki.