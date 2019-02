Szczerski: Politycy izraelscy nadszarpnęli to, co jest rzeczą cenną

Na szczycie Grupy Wyszehradzkiej w Izraelu Polskę reprezentować miał premier Mateusz Morawiecki. Decyzja ta uległa jednak zmianie po szczycie bliskowschodnim, który w ubiegłym tygodniu miał miejsce w Warszawie. Chodzi o słowa premiera Izraela Benjamina Netanjahu na temat Polaków, które cytowały izraelskie media. Choć strona rządowa zapewnia, że wszystko zostało wyjaśnione, zdecydowano że Polskę podczas szczytu reprezentować będzie nie premier, lecz szef MSZ Jacek Czaputowicz. Jak się jednak okazuje, ta wersja również stoi pod znakiem zapytania. Wszystko po wczorajszej wypowiedzi p.o. szefa MSZ Izraela, który mówił o kolaboracji Polaków z Niemcami oraz o tym, że "Polacy wyssali antysemityzm z mlekiem matki".

Do obecnej sytuacji w relacjach polsko-izraelskich odniósł się w porannej rozmowie RMF FM prezydencki minister Krzysztof Szczerski. – Patrzę na to wszystko chłodno, tutaj emocje nie są najlepszym doradcą – przyznał gość Roberta Mazurka. W jego ocenie, sytuacja ta jest niezrozumiała, szczególnie po konferencji bliskowschodniej, "gdzie Izrael powinien cenić sobie fakt, że Polska jest dla niego przychylna".

– Wszyscy znamy szlachetnych i dobrych Żydów i znamy głupich i złych Żydów. Znamy szlachetnych i dobrych Polaków i głupich i złych Polaków. Dobrzy i szlachetni Żydzi powinni usiąść z dobrymi i szlachetnymi Polakami, nie oddać relacji polsko-izraelskich w ręce innych – mówił Krzysztof Szczerski.

Szef gabinetu prezydenta Andrzeja Dudy przyznał, że wypowiedź szefa izraelskiej dyplomacji na pewno nie służy budowaniu dobrych relacji pomiędzy naszymi krajami. – Politycy izraelscy w sposób zupełnie niepotrzebny nadszarpnęli to, co powinni rozumieć, że jest dla nich rzeczą cenną. Jeżeli tego nie rozumieją, to znaczy, że działają na szkodę swojego państwa – zauważa Szczerski.

