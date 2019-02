"Dosyć polityki pełnej uległości wobec antypolskiego państwa żydowskiego!". Winnicki żąda odwołania szczytu V4 w Izraelu

Swój apel do premiera Mateusza Morawieckiego Robert Winnicki zamieścił na jednym z portali społecznościowych. "W związku z cyklem skandalicznych, antypolskich wystąpień przedstawicieli władz Izraela żądam by Pan Premier doprowadził do odwołania szczytu Grupy Wyszehradzkiej mającego odbyć się w tym państwie" – napisał prezes Ruchu Narodowego. Polityk podkreślił, że należy również w trybie pilnym wezwać do Warszawy ambasadora RP w Izraelu oraz przerwać wszelką współpracę z tym państwem, zwłaszcza w dziedzinie bezpieczeństwa.

"Dosyć prowadzenia polityki pełnej uległości wobec agresywnego, antypolskiego państwa żydowskiego!" – skwitował.

Apel Roberta Winnickiego to reakcja m.in. na wczorajszą wypowiedź szefa izraelskiej dyplomacji Israela Katza o tym, że Polacy w czasie II Wojny Światowej kolaborowali z Niemcami oraz że "wyssali antysemityzm z mlekiem matki". Po tych słowach strona Polska rozważa odwołanie swojego udziału w szczycie. Do MSZ została również wezwana w tej sprawie ambasador Izraela w Polsce Anna Azari.

"Polacy wyssali antysemityzm z mlekiem matki". Skandaliczne słowa szefa izraelskiego MSZ