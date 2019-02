Grupa Wyszehradzka wsparła Polskę. „Nasi partnerzy z V4 przyjęli ze zrozumieniem decyzję ws. szczytu”

Dzisiaj po południu czeski premier Andrej Babisz poinformował, że szczyt państw Grupy Wyszehradzkiej w Izraelu został odwołany – podaje czeska agencja prasowa CTK. Komentując te informacje, wiceszef MSZ Szymon Szynkowski vel Sęk stwierdził, że informacje w tym zakresie powinna oficjalnie potwierdzić Słowacja, która przewodniczy Grupie Wyszehradzkiej.

– Wiem, że minister Jacek Czaputowicz rozmawiał z partnerami z Grupy Wyszehradzkiej o rozwoju sytuacji i wskazywał powody tego, że premier i on sam nie wezmą udziału w szczycie w Jerozolimie – mówił wiceszef MSZ.

– Nasi partnerzy z V4 przyjęli to ze zrozumieniem i jak sądzę, z tego wynikają jakiekolwiek decyzje co do szczytu – dodał Szynkowski vel Sęk.

Na szczycie Grupy Wyszehradzkiej w Izraelu Polskę reprezentować miał premier Mateusz Morawiecki. Decyzja ta uległa jednak zmianie po szczycie bliskowschodnim, który w ubiegłym tygodniu miał miejsce w Warszawie. Chodzi o słowa premiera Izraela Benjamina Netanjahu na temat Polaków, które cytowały izraelskie media. Choć strona rządowa zapewnia, że wszystko zostało wyjaśnione, zdecydowano że Polskę podczas szczytu reprezentować będzie nie premier, lecz szef MSZ Jacek Czaputowicz. Sytuacja uległa zmianie po wczorajszej wypowiedzi p.o. szefa MSZ Izraela, który mówił o kolaboracji Polaków z Niemcami oraz o tym, że "Polacy wyssali antysemityzm z mlekiem matki". W związku z tą wypowiedzią polskie władze zdecydowały, że Polska nie weźmie udziału w szczycie V4, a ostatecznie spotkanie zostało odwołane.

