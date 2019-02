Piotr Adamowicz otrzymał propozycję startu w wyborach. "Zadzwoniła do mnie prawa ręka pewnego polityka"

Piotr Adamowicz, brat zamordowanego prezydenta Gdańska Pawła Adamowicza otrzymał propozycję startu w wyborach do Parlamentu Europejskiego. – 10 dni temu zadzwoniła do mnie osoba, która jest prawą ręką pewnego polityka i zapytała, czy wystartuję w wyborach do Parlamentu Europejskiego. Odpowiedziałem, że nie, ale ponieważ byłem dalej indagowany telefonicznie w sprawie mojego zaangażowania politycznego odpowiedziałem, że nie mam też zamiaru uczestniczyć w konklawe – powiedział w rozmowie z "Wirtualną Polską".