PSL chce zwołania Rady Bezpieczeństwa Narodowego. Powód może zaskakiwać

Największym zagrożeniem dla bezpieczeństwa Polski jest polityka zagraniczna polskiego rządu, polska dyplomacja. To jest smutne, że musimy to stwierdzić – stwierdził lider PSL Władysław Kosiniak-Kamysz, apelując do prezydenta o zwołanie Rady Bezpieczeństwa Narodowego.

– Panie prezydencie, dzisiaj nie jest czas mówienia o tym, że można użyczyć zameczek w Wiśle, tylko jest moment na zwołanie Rady Bezpieczeństwa Narodowego. Jest tak dużo problemów, niewyjaśnionych sytuacji, strat gospodarczych, błędów dyplomatycznych, że szkoda gadać – mówił lider PSL podczas konferencji w Sejmie. – Oczekujemy informacji od rządu, albo poważnej rozmowy na Radzie Bezpieczeństwa Narodowego, która nie odbyła się od 2016 – dodał Kosiniak-Kamysz. Lider PSL podkreślił też, że zdaniem PSL prezydent powinien aktywnie uczestniczyć w polityce międzynarodowej. – Zagrożeniem dla bezpieczeństwa Polski nie są Niemcy, nie jest Rosja, nie są kraje Bliskiego Wschodu. Największym zagrożeniem dla bezpieczeństwa Polski jest polityka zagraniczna polskiego rządu, polska dyplomacja. To jest smutne, że musimy to stwierdzić. Nie widzimy żadnych pozytywnych efektów działań dyplomatycznych. Zaczęło się od skłócenia nas z Unią Europejską, teraz fatalnej w skutkach konferencji bliskowschodniej i konfliktu z Izraelem – dodał Kosiniak-Kamysz, argumentują potrzebę zwołania RBN. Czytaj także:

