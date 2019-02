"Nie czas na podziały". Teraz! dołącza do Koalicji Europejskiej

Zarząd Teraz! podkreślił, że nadchodzące wybory do PE "powinny pokazać siłę całej opozycji w kontrze do łamania Konstytucji i forsowanego przez polityków PiS Polexitu". "Nie zgadzamy się na to, aby Polska tkwiła na peryferiach Unii Europejskiej" – czytamy.

W sobotę obradująca w Warszawie Krajowa Konwencja Sojuszu Lewicy Demokratycznej podjęła decyzję o dołączeniu do Koalicji Europejskiej. – Po bardzo długiej dyskusji podjęliśmy decyzję o odpowiedzi na apel premierów i przystąpieniu do Koalicji Europejskiej – poinformował na konferencji prasowej szef Sojuszu Lewicy Demokratycznej Włodzimierz Czarzasty.

Przypomnijmy, że 1 lutego byli premierzy oraz ministrowie spraw zagranicznych: Grzegorz Schetyna, Ewa Kopacz, Jerzy Buzek, Kazimierz Marcinkiewicz, Leszek Miller, Włodzimierz Cimoszewicz, Marek Belka oraz Radosław Sikorski zaapelowali na wspólnej konferencji prasowej o budowę jednej, szerokiej listy wyborczej do Parlamentu Europejskiego. Podpisano również deklarację "Koalicja Europejska dla Polski".