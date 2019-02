Tyszka: Szef MSZ Izraela powinien być persona non grata w Polsce

Wicemarszałek Sejmu Stanisław Tyszka z Kukiz'15 chce, aby p.o. ministra spraw zagranicznych Izraela Israel Katz był w Polsce persona non grata. "Jeżeli, jako państwo, nie zaczniemy w końcu zdecydowanie reagować na obraźliwe dla Polaków wypowiedzi polityków zagranicznych, to nie będziemy na świecie szanowani" - napisał w piśmie do szefa MSZ Jacka Czaputowicza.