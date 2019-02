"Ciągle widziałem go u konkurencji". Prezes TVP o zmianie prowadzącego w popularnym programie

Paweł Orleański nie będzie już prowadzącym teleturnieju „The Wall - wygraj marzenia”. Chociaż w wiosennej ramówce TVP1 znalazł się kolejny sezon tego programu, to będzie go prowadził Maciej Kurzajewski. – Ciągle widziałem go u konkurencji, dlatego zrodziła się myśl, żeby zastąpić prowadzącego gwiazdą TVP. Uznaliśmy, że nie stać nas na tego rodzaju ekstrawagancję, mając fantastycznych prezenterów – wyjaśnił prezes TVP Jacek Kurski w rozmowie z portalem wirtualnemedia.pl.