Mecenas Kalisz

Za jurność? – pytał Ryszard Kalisz. – Czy to jest przestępstwo do zamykania ludzi, do wniosku o uchylenie immunitetu? Panie redaktorze, bój się pan Boga! – perorował w wywiadzie dla Wp.pl. Po tym, jak został obrońcą posła Stefana Niesiołowskiego (który według prokuratury w zamian za opłacenie mu usług seksualnych działał na rzecz spółek zaprzyjaźnionych biznesmenów), mec. Kalisz był rozchwytywany przez media. W kolejnych stacjach tłumaczył, że nigdy nie miał pretensji do Niesiołowskiego o to, że nazwał go przed laty pornogrubasem. Zaznaczał, że za tamte słowa Niesiołowski go od razu przeprosił. – Mój klient jest niewinny – powtarzał.