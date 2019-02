Tusk w Kijowie. "Nie ma Europy bez wolnej Ukrainy"

Jak informowaliśmy już kilka dni temu, podczas uroczystej sesji ukraińskiego parlamentu,upamiętniającej 5. rocznicę agresji rosyjskiej, Polskę reprezentować ma lider opozycji Grzegorz Schetyna. Do Kijowa przyjechał też szef Rady Europejskiej Donald Tusk. Polityk do Kijowa przyjechał już wczoraj i spotkał się z prezydentem Petro Poroszenko.

– Nie może być tylko Europy bez wolnej Ukrainy. Nie może być bezpiecznej Europy bez Ukrainy. Mówią krótko: Nie ma Europy bez Ukrainy – napisał Tusk na Twitterze po angielsku i ukraińsku.

Schetyna i Tusk w Kijowie

– Zabiorę głos jako przedstawiciel Polski, będę mówić o ostatnich pięciu latach, bo właśnie pięć lat temu to był czas zwycięskiego Majdanu, ale także rosyjskiej agresji na Donbas – tłumaczy Schetyna w krótkim nagraniu na Twitterze, zapowiadając swój udział w uroczystej sesji ukraińskiego parlamentu. – Wiele się zdarzyło przez te ostatnie pięć lat, ale dzisiaj musimy tak samo wyraźnie jak wtedy, mówić o aspiracjach Ukrainy do Europy, o tym, że droga z Kijowa do Brukseli wiedzie przez Warszawę – dodaje polityk.

Czytaj także:

Schetyna i Tusk w Kijowie. Będą reprezentowali Polskę i UE