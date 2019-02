Timmermans ostrzega Polskę. "KE będzie musiała działać, jeśli..."

Frans Timmermans udzielił krótkiego komentarza mediom, w Brukseli przed spotkaniem unijnych ministrów do spraw europejskich. Jednym z tematów dzisiejszego spotkania ministrów jest sytuacja w Polsce.

– Będę rozmawiał z ministrami o tych wszystkich środkach dyscyplinujących stosowanych przeciwko sędziom (w Polsce - red.). Wydaje mi się, że jest też jedna szczególnie ważna kwestia bezpośredniego dostępu sędziów do Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości z pytaniami prejudycjalnymi i nikt nie powinien mieć wątpliwości – mówił Timmermans. Polityk odnosił się do informacji o środkach dyscyplinarnych wobec sędziów, którzy składają pytania do Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości.

– Polscy sędziowie są europejskimi sędziami i nikt nie może utrudniać sędziemu zadawania pytań unijnemu trybunałowi. Komisja Europejska będzie musiała działać, jeśli wzywanie polskich sędziów zadających pytania TSUE stanie się czymś o charakterze strukturalnym – dodał wiceszef KE.

W grudniu Frans Timmermans przedstawił unijnym komisarzom informację na temat sytuacji w Polsce w kontekście reformy sądownictwa. Polityk mówił m.in. o ostatniej decyzji TSUE, zobowiązującej Polskę do zawieszenia części przepisów ustawy o Sądzie Najwyższym, a także środkach dyscyplinarnych które wszczęto w Polsce wobec sędziów, którzy skierowali do Trybunały zapytanie prejudycjalne.Podczas spotkania Timmermans miał również rekomendować kontynuowanie wobec Polski procedury z art. 7 oraz nie wycofywanie skargi z Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Kolegium komisarzy miało mu udzielić w tych kwestiach "pełnego poparcia".