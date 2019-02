Były rzecznik Szamira: Błędem było cytowanie go przez szefa MSZ Izraela

–Nie podoba mi się to, co powiedział. Po wywiadzie powiedziałem: Panie premierze, nie powinien pan mówić ogólnie o Polakach. Można oskarżyć niektórych Polaków o wspieranie nazistów lub kolaborację i współpracę z nazistami. Szamir powiedział wtedy, że to nie ma znaczenia, bo te słowa nie wyrządzą nikomu krzywdy, ale to wydarzyło się w latach 80. Dziś mamy rok 2019, mam relacje dyplomatyczne z Polską – powiedział w TVP Info Avi Pazner, były dyplomata i rzecznik premiera Izraela w latach 80. Icchaka Szamira, na którego powoływał się obecny szef MSZ tego kraju Israel Katz.

Avi Pazner zaznaczył, że minister spraw zagranicznych powinien szczególnie ważyć słowa. – Stała się szkoda i będziemy potrzebować dużo czasu, by to naprawić – dodał. Były rzecznik premiera Izraela w latach 80 stwierdził jednak, że wypowiedź Katza również jest błędem politycznym. – Chcieliśmy zaprosić cztery głowy państw, włącznie z premierem Polski, a teraz te wysiłki zostały zniweczone przez uwagi Israela Katza, który pełnił obowiązki ministra spraw zagranicznych zaledwie od dwóch godzin. To jego wielka pomyłka, której nie da się teraz naprawić. Mamy teraz kryzys w relacjach z Polską; zajmie dużo czasu i pracy, zanim to naprawimy. Jednocześnie straciliśmy szansę na ważny szczyt czterech europejskich państw – stwierdził. – Katz jest nowy na swoim stanowisku. Kiedy jesteś ministrem transportu, możesz mówić co chcesz. Jeśli jesteś ministrem spraw zagranicznych, musisz ważyć słowa. Stała się szkoda i będziemy potrzebować dużo czasu, by to naprawić – powiedział Pazner.