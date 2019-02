"Mocny skład", "to będzie rząd na brukselskim uchodźstwie?". Fala komentarzy po ujawnieniu "jedynek" PiS do PE

Mocny skład list. Widać, że PiS nie zamierza oddać wyniku wyborów do PE walkowerem - uważa dziennikarz "Rzeczpospolitej" Michał Szułdrzyński. To tylko jeden z nielicznych komentarzy, jakie pojawiły się po ujawnieniu przez PiS "jedynek" list w wyborach do Parlamentu Europejskiego.