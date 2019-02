"Dlaczego twierdzisz, że nasz Pan nie miał homoseksualnych tendencji?". Zamieszanie po słowach papieskiego biografa

We wpisie zamieszczonym na Facebooku Tomasz Terlikowski odniósł się do ostatniej wypowiedzi biografa papieża Franciszka. W kontekście tematu homoseksualizmu wśród księży Austen Ivereigh napisał na Twitterze: „sprawa, jak wyjaśnili księża, nie polega na celibacie i czystości, lecz konieczności ukrywania tego, kim są. Zaprzeczenie sprawia, że niemożliwe jest przeżywanie ślubów w wolności. Oto jest to, co oni mówią”.

Na wpis ten zareagował jeden z użytkowników portalu, który podkreślił, że księża księża powinni być heteroseksualni, a zarazem praktykować celibat. Oznacza to bowiem naśladowanie Chrystusa, który nie miał tendencji homoseksualnych. „Dlaczego twierdzisz, że nasz Pan nie miał homoseksualnych tendencji? Z jakich znaków, słów lub gestów to dedukujesz?” – zapytał w odpowiedzi papieski biograf.

Terlikowski: Homolobby wygrywa wojnę w Kościele

"Rewolucja w Kościele idzie wielkimi krokami" – ocenił Tomasz Terlikowski. "Słowa komentarza jakie cisną się na usta nie powinny z nich wyjść. Jedno jest pewne homolobby wygrywa wojnę w Kościele. Normalność jest z Niego wypierana. A dowodem na to są także wypowiedzi kardynałów, którzy mają walczyć z kryzysem homoseksualnym w Kościele. Ich zdaniem większość przypadków molestowania dotyczy chłopców, ale… homoseksualizm nie jest problemem spotkania w Watykanie. W takim razie o czym będą rozmawiać? O pogodzie?" – zapytał retorycznie publicysta "Do Rzeczy".