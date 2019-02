Czarzasty krytykuje program Biedronia: Totalny populizm i ściema

– To co pan Biedroń proponuje jest to populizm. Od początku do końca. Progresywny populizm wśród młodzieży ściema. Totalna ściema – nie szczędził krytyki pod adresem lidera Wiosny. Jak wskazał, program Wiosny "kosztuje bilion złotych".

Czarzasty dopytywany o wiarygodność wyliczeń dodał, że "zmiana energetyczna w Polsce polegająca na tym, że odejdziemy od węgla i przejdziemy na inne źródła zasilania oraz wszystko zrobimy dobrze, kosztuje prawie pół miliarda". – Wie pan na ile Robert Biedroń to wycenił? Na 35 miliardów rocznie. To jest populizm. Totalny populizm – kontynuował lider SLD.

Podczas inauguracji partii Wiosna, Robert Biedroń zapowiedział m.in. powołanie komisji sprawiedliwości i pojednania do rozliczenia tych, którzy łamali konstytucję, odpartyjnienie spółek skarbu państwa, likwidację Rady Mediów Narodowych, przygotowanie ustawy o jawności i zasadach wynagrodzeń w sektorze publicznych oraz wprowadzenie prawa do aborcji na żądanie do 12. tygodnia ciąży, wprowadzenie związków partnerskich, a także ustawową równość małżeńską, likwidację Funduszu Kościelnego, wycofanie religii ze szkół, renegocjację konkordatu, zamknięcie kopalni węgla do 2035 r.

SLD dołącza do Koalicji Obywatelskiej

Robert Mazurek zapytał również o decyzję kierownictwa SLD ws. dołączenia do Koalicji Europejskiej w nadchodzących wyborach do Parlamentu Europejskiego. – My odpowiedzieliśmy na apel premiera Cimoszewicza, który ogłosił pomysł Europa-konstytucja. Jeżeli chodzi o struktury, jako pierwsi, Partia Zieloni jako drudzy. W tym tygodniu wiem, że będzie Nowoczesna, Platforma i PSL w sobotę – odparł Czarzasty. Polityk wyraził nadzieję, aby "do Parlamentu Europejskiego weszła jak największa liczba polityków euroentuzjastycznych".

– Po długiej dyskusji podjęliśmy dzisiaj decyzję o odpowiedzeniu na apel premierów i przystąpieniu do Koalicji Europejskiej - oświadczył po sobotniej konwencji SLD lider tej partii Włodzimierz Czarzasty. Poinformował również, że w toku negocjacji Sojusz Lewicy Demokratycznej zaproponuje, by na listach wyborczych Koalicji znaleźli się trzej byli premierzy z ramienia tego ugrupowania: Włodzimierz Cimoszewicz, Leszek Miller i Marek Belka. Nie zabraknie również wiceprzewodniczącego PE Bogusława Liberadzkiego, wieloletniego eurodeputowanego SLD Janusza Zemke oraz wiceszefa Sojuszu Marka Balt.

am