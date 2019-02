Ordo Iuris alarmuje: Rada Europy domaga się wprowadzania ideologii gender

GREVIO jest komitetem traktatowym Rady Europy odpowiedzialnym za monitorowanie procesu wdrażania Konwencji o zapobieganiu i zwalczaniu przemocy wobec kobiet i przemocy domowej (znanej jako,,Konwencja przemocowa” albo „Konwencja stambulska”) w poszczególnych państwach, które ją ratyfikowały. Konwencja, wbrew swej nazwie, nie służy jednak zwalczaniu rzeczywistych przyczyn przemocy tylko promocji ideologii gender, wedle której różnice między płciami nie istnieją, lecz mają jedynie charakter umowny, uwarunkowany tendencjami społecznymi oraz osobistymi odczuciami. Postanowienia Konwencji zobowiązują państwa-strony do zacierania różnic pomiędzy kobiecymi i męskimi rolami w społeczeństwie, jako rzekomo warunkującymi i umożliwiającymi dyskryminację kobiet.

Sprawozdanie z wdrażania Konwencji złożyło do tej pory 13 państw – Austria, Monako, Albania, Dania, Szwecja, Portugalia, Czarnogóra, Turcja, Francja, Włochy, Serbia, Finlandia i Holandia. Z analizy raportów przeprowadzonej przez Ordo Iuris wynika, że wszystkie te kraje podejmują działania na rzecz wcielenia w życie zapisów Konwencji. Niektóre z wdrażanych rozwiązań są bardzo kontrowersyjne, szczególnie te dotyczące wprowadzenia ideologii gender w szkolnictwie.

Do przykładów tego typu praktyk należy utworzenie Katedry Edukacji Neutralnej Płciowo na Uniwersytecie w austriackim Salzburgu. W Serbii natomiast wprowadzono do programów nauczania „perspektywę gender” zakładającą nauczanie od przedszkola, aż o szkołę wyższą o „równości płci społeczno-kulturowych”. Z kolei w Albanii utworzono sieć stanowisk pracownika ds. równości, który ma się zajmować m.in. ochroną środowiska LGBT. Tego typu zjawiska mają miejsce także w Danii. Tamtejsze władze zdecydowały o utworzeniu grupy roboczej przy Ministrze ds. Równego Traktowania, której zadaniem jest przygotowanie raportu mającego na celu wyjaśnić, dlaczego chłopcy i dziewczęta dokonują stereotypowych wyborów w edukacji i w jaki sposób płeć ogranicza ich potencjał. W Szwecji natomiast zobowiązano szkoły do przeciwdziałania tradycyjnym wzorcom płciowym.

Komitet GREVIO wypowiedział się dotychczas na temat wdrażania Konwencji w ośmiu państwach – Albanii, Austrii, Monako, Danii, Portugalii, Szwecji, Czarnogóry i Turcji. Organ Rady Europy w komentarzach na ten temat podtrzymuje dotychczasowe stanowisko, że podstawowym założeniem leżącym u podstaw walki z przemocą wobec kobiet jest uznanie, że głównymi przyczynami przemocy miałyby być „stereotypy płciowe”, „tradycje szkodliwe dla kobiet” i „powszechne przejawy nierówności płci”, a działania państwa powinny skupiać się na dążeniu do ich wykorzenienia. W monitorowanych krajach GREVIO oczekuje wprowadzenia rozwiązań jeszcze bardziej pogłębiających indoktrynację opartą na ideologii gender. Przykładowo, w Austrii zaleca się propagowanie poglądu, że głównym źródłem przemocy jest nierówność płci. Natomiast w przypadku Czarnogóry komitet ubolewa, że „poszanowanie dla tradycyjnej rodziny jest silne”, a „kobietom konsekwentnie przypisuje się tradycyjne role płciowe matek i żon”.

„Zagrożenia związane z wcieleniem postanowień Konwencji stambulskiej do wewnętrznych porządków państw, które ją ratyfikowały, zaczynają przybierać coraz bardziej rzeczywistą formę i podlegać stopniowej realizacji. Działania mające na celu m.in. podważenie fundamentalnych wartości społecznych, jak rodzina oparta na małżeństwie kobiety i mężczyzny, ograniczanie wiedzy o biologicznej naturze płciowości człowieka oraz stopniowe wprowadzanie ideologii gender do różnych kontekstów życia, pod pretekstem walki z przemocą są bardzo widoczne w zaleceniach GREVIO kierowanych do poszczególnych państw” – skomentowała Karina Walinowicz, ekspert Ordo Iuris.

Polska ratyfikowała Konwencję stambulską w 2015 roku, mimo oporów wielu środowisk społecznych oraz wbrew argumentom prawnym, podnoszonym m.in. przez Instytut Ordo Iuris. Zgodnie z kalendarzem wyznaczonym przez komitet GREVIO, Polska powinna przedłożyć swoje sprawozdanie z wdrażania Konwencji stambulskiej do lutego 2019 roku.