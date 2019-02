Jacek Sobala pozwał Polskie Radio. "Zawsze mówiłem prawdę"

Przypomnijmy, że pod koniec sierpnia ub.r. Rada Mediów Narodowych zdecydowała o ostatecznym odwołaniu Jacka Sobali z funkcji prezesa Polskiego Radia. 6 sierpnia Sobala został zawieszony na stanowisku przez radę nadzorczą spółki. W uzasadnieniu podano „naruszenie ładu korporacyjnego spółki i zasady kolegialności w pracach organów spółki”. Członkiem zarządu pozostał Mariusz Staniszewski, a pełniącym obowiązki prezesa rozgłośni jest Andrzej Rogoyski, przewodniczący rady nadzorczej.

Sobala zagroził zarządowi PR pozwem o ochronę dóbr osobistych. Były prezes PR stwierdził, że podana do publicznej wiadomości przyczyna zawieszenia narusza jego dobre imię. Jednocześnie zażądał on usunięcia komunikatu podpisanego przez zarząd o przyczynach jego zawieszenia z portalu Polskiego Radia, a także wezwał do opublikowania na stronie internetowej oświadczenia, w którym zarząd miałby przyznać się do podania nieprawdziwych informacji.

Sobala: Zawsze mówiłem prawdę

Ostatecznie na początku tego roku Jacek Sobala pozwał Polskie Radio o ochronę dóbr osobistych. – Zawieszono i odwołano mnie bez przedstawienia jakichkolwiek powodów. Później ogłoszono, że łamałem ład korporacyjny, ale nigdy nie wskazano kiedy, gdzie i w jaki sposób miałbym to robić. W tej sytuacji rozprawa przed sądem z zagrożeniem pociągnięcia do odpowiedzialności karnej w przypadku przedstawiania nieprawdy, jest wg mnie najlepszym rozwiązaniem. Jestem dziennikarzem, a prawdomówność i wiarygodność to są cnoty niezbędne do właściwego wykonywania tego zawodu - zawsze mówiłem prawdę – skomentował sprawę dla naszego portalu Jacek Sobala.

Sobala nie wykluczył kolejnych kroków prawnych. Byłego prezesa Polskiego Radia zapytaliśmy też, dlaczego dopiero teraz złożył pozew. – Nie ma i nigdy nie będzie dobrego momentu na załatwianie takich spraw, jeśli nie chce się z tego robić awantury politycznej – odpowiedział.

O komentarz poprosiliśmy również Polskie Radio, gdzie usłyszeliśmy, że pozew Jacka Sobali jeszcze nie wpłynął. "Komentowanie tej sprawy wydaje się więc przedwczesne" – napisała nam Małgorzata Kaczmarczyk, rzeczniczka prasowa PR.