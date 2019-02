Medioznawca o kupnie Radia Zet przez Agorę: Nie po to kupuje się radio, by nie lansować swojej linii

Co dla polskiego rynku medialnego oznacza przejęcie Radia ZET przez Agorę?

Dr Piotr Łuczuk: Gra o „Zetkę” toczyła się od dłuższego czasu. Wśród graczy wymieniana była właśnie Agora i Fratria, czyli spółka wydająca tygodnik „Sieci”. Wśród medioznawców od dawna panował pogląd, że w zależności od tego, kto przejmie Radio ZET, wyznaczy inny kierunek tej stacji i całej grupy radiowej. W samym przejęciu przez Agorę dużego zaskoczenia nie ma, gdyż informacje na ten temat się pojawiały. Po cichu liczyłem, że pojawi się trzeci gracz. Stało się inaczej. Wiemy jednak, czego możemy się spodziewać po Agorze.

A czego możemy się spodziewać?

Na pewno w początkowym okresie nie będzie rewolucji. Wszelkie zmiany programowe będą rozłożone w czasie. Na pewno możemy się za to spodziewać przechodzenia do stacji znanych nazwisk, medialnych gwiazd o lewicujących bądź liberalnych poglądach. Osób, które jakiś czas temu zniknęły z rynku medialnego, teraz powrócą.

Czy dla Agory sensowniej będzie robić „Gazetę Wyborczą” w eterze, czy też raczej skupić się na rozrywce, umiarkowanie lewicowym przekazie, by nie "kanibalizować" TOK FM?

O ile TOK FM jest radiem publicystycznym, w którym występują głównie gadające głowy, to w grupie Radia ZET występuje bardzo rozległa tematyka. Tu bym się nie spodziewał wielkich zmian, od strony biznesowej nie byłyby one sensowne. Nie będzie więc raczej wprowadzanych na siłę do ramówki programów publicystycznych tam, gdzie ich dotąd nie było. Nie będzie raczej lewicowej indoktrynacji – bo to się po prostu nie przyjmie. Natomiast możemy się spodziewać zmian w programach publicystycznych, które już tam są, czy zmiany kształtu materiałów agencyjnych, informacyjnych. Tutaj faktycznie przekaz może być bliski temu, serwowanemu przez „Gazetę Wyborczą”. W końcu nie po to kupuje się tak dużą stację, by nie forsować własnej linii redakcyjnej.

Sprawa jest o tyle istotna, że nie chodzi o jedną rozgłośnię ale całą grupę medialną?

Oczywiście. Tutaj gra szła o całą rodzinę stacji skupioną wokół Radia ZET. Po owocach ich poznamy.