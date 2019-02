Debata ws. odwołania Ziobry. Gasiuk-Pihowicz wykorzystuje morderstwo Pawła Adamowicza

Wniosek o wyrażenie ministrowi sprawiedliwości wotum nieufności został złożony w Sejmie przez posłów PO-KO jeszcze w styczniu.

– Trudno oprzeć się wrażeniu, że dzisiejsza prokuratura kierowana przez Pana Ziobro stoi na straży interesów rządzących, a nie rządzonych – mówiła posłanka PO-KO, argumentując wniosek opozycji o odwołanie ministra sprawiedliwości.

Polityczne morderstwo?

Kamila Gasiuk-Pihowicz w trakcie swojego wystąpienia powiązała Zbigniewa Ziobro także z morderstwem Pawła Adamowicza. – Nigdy nie sądziłam, że przyjdzie mi żyć w Polsce, w której ktoś może zostać zamordowany z powodu swoich poglądów, że moja kochana Polska będzie wymieniana w kontekście politycznego mordu – mówiła posłanka.

– Bardzo długo w naszym kraju zło nie spotykało się z reakcją instytucji państwowych (…) wszyscy w Polsce chwielibyśmy żyć w bezpiecznym kraju, ale ten klimat bezpieczeństwa został zamieniony w klimat bezkarności. Nie byłoby obecnej atmosfery, tych aktów wrogości, gdyby nie klimat bezkarności stworzony przez brak działań prokuratury. A to Zbigniew Ziobro ma obecnie pełną władzę nad prokuraturą – atakowała dalej ministra Gasiuk-Pihowicz. – To on może wydać wiążące polecenie każdemu prokuratorowi i to Ziobro ponosi obecnie pełną odpowiedzialność za każdy błąd i zaniechanie prokuratury – dodała.

Zabójstwo prezydenta Pawła Adamowicza

Przypomnijmy, że 13 stycznia, w dniu 27. finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, Paweł Adamowicz sam kwestował na rzecz WOŚP. Prezydent Gdańska zebrał do puszki ponad 5 600 zł. Wieczorem na scenie został zaatakowany przez nożownika. Sprawca, 27-letni Stefan W., zadał Adamowiczowi ciosy w serce i brzuch. Mimo pięciogodzinnej operacji polityka nie udało się uratować.

Urnę z prochami prezydenta Gdańska złożono w gdańskiej bazylice Mariackiej. Prezydent Gdańska miał 53 lata.