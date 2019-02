Gdańsk: Obalono pomnik ks. Jankowskiego [WIDEO]

Relacje z wydarzenia na Twitterze pokazał dziennikarz Tomasz Sekielski. Na nagraniu i zdjęciach pokazanych przez dziennikarza widać jak grupa mężczyzn przewraca pomnik. Do zdarzenia doszło około godziny 3 w nocy.

Jak podaje policja, w związku z incydentem zatrzymano trzy osoby, które zostały doprowadzone na komisariat. Zatrzymani mężczyźni pochodzą z Warszawy, obecnie są przesłuchiwani.

Wstrząsający reportaż

W ubiegłym roku magazyn "Duży Format" opublikował reportaż, z którego wynika, że ks. Jankowski miał być winny samobójczej śmierci nastolatki, która była z nim w ciąży, oraz przez lata molestował nieletnich, zarówno dziewczynki, jak i chłopców. Autorka tekstu z „GW”, Bożena Aksamit podkreślała, że tekst jest dobrze udokumentowany, w tym zeznaniami w prokuraturze, i chętnie pojawi się przed sądem.

Po ujawnieniu tych informacji pojawiła się inicjatywa radnych Platformy Obywatelskiej, by księdzu odebrać tytuł honorowego obywatela miasta Gdańska.

Oświadczenie kurii

W grudniu ub.r. do sprawy odniosła się w specjalnym komunikacie Kuria Metropolitalna Gdańska."W związku z artykułem dotyczącym śp. ks. prałata Henryka Jankowskiego, (zm. w roku 2010), opublikowanym w „Dużym Formacie” oraz z komentarzami i trwającą dyskusją medialną, informujemy, że do Kurii Metropolitalnej Gdańskiej, na przestrzeni ostatnich 10 lat (2008-2018), nie wpłynęły żadne doniesienia potwierdzające zarzuty podnoszone w mediach.

To zaś, co dotyczy pomnika śp. ks. Henryka Jankowskiego oraz honorowego obywatelstwa Miasta Gdańska, Archidiecezja Gdańska nie jest kompetentna do podejmowania jakichkolwiek decyzji, gdyż inicjatorem i budowniczym pomnika był Społeczny Komitet, a śp. ks. Henryk Jankowski wszedł w poczet Honorowych Obywateli Gdańska uchwałą Rady Miasta.

Jednocześnie, Archidiecezja Gdańska wyraża gotowość podjęcia próby rzeczowego i zgodnego z prawdą zbadania wszystkich możliwych aspektów tej sprawy, w myśl Wytycznych Konferencji Episkopatu Polski (z dnia 8.10.2014 r.) dotyczących wstępnego dochodzenia kanonicznego, a mianowicie: "Gdyby oskarżenie zostało wniesione przeciwko zmarłemu duchownemu, nie należy wszczynać dochodzenia kanonicznego, chyba że zasadnym wydałoby się wyjaśnienie sprawy dla dobra Kościoła"" – napisano.

