Przestroga dla inteligentnych

Paweł Lisicki to dla większości redaktor naczelny tygodnika „Do Rzeczy”, a dla czytelników poszukujących – erudyta, autor wielu znakomitych książek popularnonaukowych, faktograficznych, eseistycznych, ale także dzieł literackich, takich jak dramat eschatologiczny „Próba” i teraz powieść „Epoka Antychrysta”.

Właśnie ta książka była przedstawiana w listopadzie 2018 r. na Biesiadzie Literackiej Stowarzyszenia Pisarzy Polskich w rozmowie z autorem, a to dlatego, że jest rzeczą godną uwagi jako pasjonująca przygoda po trosze do poduszki, po trosze do zadumy, po trosze do rewizji własnej postawy wobec dzisiejszego świata. Wreszcie dlatego, że wśród literackiej narracji, dialogów i refleksji kryje konkretną wiedzę, którą powinniśmy nabyć.

