Dwie młode kobiety przemierzając Polskę wzdłuż i wszerz w poszukiwaniu cennych zabytków, natrafiły na obraz. Wiedziały, że to coś niezwykłego, bo od chwili kiedy pierwszy raz spojrzały w twarz św. Franciszka, ciarki biegały im po plecach. Postawiły tezę – to dzieło El Greca. Ale niewielu potraktowało to poważnie. Tymi kobietami były Izabella Galicka i Hanna Sygietyńska. Ich przygody związane z odkrywaniem skarbów, a przede wszystkim historię „Ekstazy św. Franciszka” El Greca poznają Państwo już dziś o godz. 19.