"Metodyczne niszczenie archiwów MSW". Ujawniono list Rokity do Geremka

Na terenie kraju dochodzi do "metodycznego niszczenia archiwów MSW" - alarmował w liście do Bronisława Geremka Jan Rokita. Do pisma pochodzącego z 1990 roku dotarli dziennikarze "Rzeczpospolitej" i Polskiego Radia. Znajdowało się ono w Hoover Institute w Stanford w Stanach Zjednoczonych, gdzie znalazło się archiwum komunistycznego generała Czesława Kiszczaka.