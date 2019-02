"Z PiS-em nie wygra się w tych wyborach". Zaskakujący głos z opozycji

– Tak jak nie było mowy o dołączaniu Polskiego Stronnictwa Ludowego do Koalicji Obywatelskiej, tak nie ma mowy o dołączeniu do Koalicji Europejskiej – zapewnił Zgorzelski podczas rozmowy w Polski Radiu 24.

Jego zdaniem najbliższe wybory do Parlamentu Europejskiego w istocie nie są aż tak ważne. One nie zdecydują o tym, kto będzie rządził w Polsce, co najwyżej mogą skatalizować zmiany na polskiej scenie politycznej. Pokonać PiS - przekonuje Zgorzelski - będzie można dopiero na jesieni.

– My uważamy, że z PiS-em nie wygra się w tych wyborach. Chciałbym rozwinąć tę tezę, bo gdzieś powiedziałem to być może mało precyzyjnie, a chodzi o to, że te wybory nie zdecydują o tym, kto będzie w Polsce rządził – mówił polityk.

Czytaj także:

Biedroń banuje dziennikarza, KE staje w obronie PiS. Lider Wiosny rozpętał burzę swoim wpisemCzytaj także:

Sensacyjny sondaż IBRIS. Zjednoczona opozycja wygrywa z PiS