"Zabrakło łez, dzieci z kwiatami i spontanicznego sto lat". Andruszkiewicz kpi z Tuska

– Te wybory rozstrzygną jaka będzie Polska, jak będzie wyglądała Europa. To jest bardzo ważne, nie będę udawał, że to nie moja wojna, że to nie moje wybory, to są moje wybory – mówił były premier Donald Tusk w rozmowie z dziennikarką TVN24.

Dziennikarka pytała też byłego premiera o sprawę spółki Srebrna i tzw. taśm Kaczyńskiego, a także udział samego prezesa PiS w interesach spółki. – Znamy się długo, ja może nie jestem zaskoczony, ale że tak jest owładnięty obsesją pieniędzy (Jarosław Kaczyński – red.) to nie sądziłem, że dojdzie do tego etapu – mówił Tusk.

"Wybitny europejski asceta, Donald Tusk, który dla dobra Polski zgodził się wieść uwłaczające życie za ponad 100 tys. zł miesięcznie - w TVN zarzuca PJK owładnięcie obsesją pieniędzy i pochyla się nad losem ubogich. Zabrakło łez, dzieci z kwiatami i spontanicznego sto lat." - napisał na Twitterze wiceminister cyfryzacji Adam Andruszkiewicz.