Kukiz o Tusku: Uciekł od zdemoralizowanej PO, teraz chce ukraść Schetynie jego dzieło

– Uciekł od tej zdemoralizowanej PO i teraz cokolwiek powiedzieć o Schetynie, czy ktoś go lubi, czy nie lubi, czy ktoś się z nim zgadza, czy nie zgadza, z całą pewnością uratował te strzępy Platformy po Tusku, w jakiś sposób pozbierał do kupy – ocenił lider Kukiz'15.

– Podobnie jak zresztą wcześniej to on budował Tuskowi Platformę. Teraz jak on to wszystko zrobił, a wcześniej Tusk Schetynę przeczołgał, to teraz mówi ja wracam i mało tego, ukradnę Schetynie to co on zrobił – dodał Kukiz.

Czytaj także:

"Wątpię, żeby Schetyna był takim frajerem, by...". Kukiz ostro o TuskuCzytaj także:

Tusk krytykuje polskie władze. Odpowiada mu ambasador MosbacherCzytaj także:

"Zabrakło łez, dzieci z kwiatami i spontanicznego sto lat". Andruszkiewicz kpi z Tuska