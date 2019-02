Petru o obaleniu pomnika ks. Jankowskiego: Rozumiem intencje osób, które to zrobiły

– Nie jestem zwolennikiem obalania pomników, bo to na tej zasadzie każdy pomnik można obalić. Niemniej jednak tutaj brak jakichkolwiek działań ze strony kurii, nie było działań ze strony też w pewnym sensie urzędu miasta, ta sprawa nabrzmiewała i rozumiem, że do tego aktu jakby doszło w wyniku emocji z tym związanych i to rozumiem, że też chodzi o taki symboliczny gest – mówił w RMF FM Ryszard Petru.

– Nie jestem zwolennikiem obalania pomników. Rozumiem intencje osób, które to zrobiły, wolałbym żeby to był incydent. Natomiast to zwraca też uwagę na problem jaki istnieje – dodawał polityk.

Obalenie pomnika

Minionej nocy grupa mężczyzn przewróciła pomnik ks. Henryka Jankowskiego, znajdujący się nieopodal kościoła św. Brygidy w Gdańsku przy ulicy Stolarskiej.

Relacje z wydarzenia na Twitterze pokazał dziennikarz Tomasz Sekielski. Na nagraniu i zdjęciach pokazanych przez dziennikarza widać jak grupa mężczyzn przewraca pomnik. Do zdarzenia doszło około godziny 3 w nocy.

Jak podaje policja, w związku z incydentem zatrzymano trzy osoby, które zostały doprowadzone na komisariat. Zatrzymani mężczyźni pochodzą z Warszawy.

