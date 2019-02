Jaki zdradził, z jakiego miejsca wystartuje do Parlamentu Europejskiego

Polityk był dopytywany przez prowadzącą, dlaczego akurat przypadło mu miejsce w okręgu małopolsko-świętokrzyskim, dość daleko od stolicy. – Taka jest decyzja polityczna – odparł krótko, dodając, że jego "walka i zaangażowanie" mogą przyczynić się do tego, że Zjednoczona Prawica zdobędzie tam "rekordowy czwarty mandat".

– Trzeba postawić kropkę nad "i", a ja takiego zadania się podejmuję – podkreślił.

– Jak się odgrzebie moje historyczne wypowiedzi, to ja w nich mówię, że nigdy się do Parlamentu Europejskiego nie wybiorę, chyba, że na emeryturę. Dzisiaj się to już zmieniło – stwierdził polityk.