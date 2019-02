Nowe święto państwowe? Sejm przyjął ustawę

Za przyjęciem ustawą głosowało 279 posłów, przeciw było 125, od głosu wstrzymało się 14 posłów.

Projekt ws. nowego święta trafił do Sejmu blisko dwa lata temu, na początku marca 2017 roku. Skierowano go do pierwszego czytania w Komisji Kultury i Środków Przekazu, ale prace ruszyły tam dopiero w lipcu 2018 roku. Po drugim czytaniu w Sejmie posłowie zdecydowali o skierowaniu przepisów do dalszych prac w komisji.

Posłowie PO domagali się zmian w preambule ustawy oraz przesunięcia święta z 14 na 15 kwietnia, ich wnioski zostały jednak odrzucone.

Wnioskodawcy wskazują, że nowe święto "ma zachęcać obywateli Polski do refleksji i wywieszenia w tym dniu flag biało-czerwonych". Jak dodają, że projekt nie przewiduje ponoszenia żadnych kosztów finansowych, ponieważ nie przewiduje dnia wolnego od pracy.