Dojdzie do ekstradycji Stefana Michnika?

"Nasz Dziennik" tłumaczył, że polski IPN nie może bezpośrednio odwołać się od decyzji szwedzkiego sądu, ale zgodnie ze szwedzkim prawem, może to zrobić tamtejsza prokuratura. Jak tłumaczy w rozmowie z gazetą prokurator Robert Janicki z IPN, "aktualnie podjęto działania, które (...) zmierzają do tego, aby przekonać stronę szwedzką do naszych argumentów przemawiających za złożeniem takiego zażalenia".

W listopadzie 2018 r. na wniosek pionu śledczego IPN Wojskowy Sąd Garnizonowy wydał Europejski Nakaz Aresztowania Stefana Michnika, który jest podejrzany o popełnienie 30 przestępstw stanowiących zbrodnie komunistyczne, wyczerpujących znamiona zbrodni przeciwko ludzkości.

W styczniu szwedzki sąd nie zgodził się jednak na ekstradycje do Polski Stefana Michnika, tłumacząc, że zarzucane mu zbrodnie przedawniły się.

Stefan Michnik wyjechał z Polski do Szwecji pod koniec lat 60.