W nocy z czwartku na piątek Sejm znowelizował ustawę o opłatach abonamentowych. Nowela zakłada rekompensatę w wysokości 1 mld 260 mln zł dla publicznej radiofonii i telewizji z tytułu utraconych opłat abonamentowych. Za nowelizacją było 225 posłów, 202 było przeciw, 2 wstrzymało się od głosu.

Głosowaniu nad projektem towarzyszyły duże emocje. Nowela została mocno skrytykowana przez opozycję.

– 1,26 mld zł dla mediów „publicznych” z budżetu państwa? Czas na likwidację abonamentu RTV i prywatyzację TVP! Misja publiczna powinna być realizowana w formie przetargów misyjnych realizowanych przez wszelkie media spełniające kryteria dostępu do szerokiej publiczności – komentował na Twitterze i w Sejmie lider Teraz! Ryszard Petru.

Do postulatów opozycji (w tym Ryszarda Petru) odniósł się na Twitterze Adam Andruszkiewicz. „Opozycja totalna żąda prywatyzacji TVP. Soros chętnie kupi? Zrobią to, jeśli wrócą do władzy. W pakiecie dorzucą zagranicy PKO, Orlen, KGHM, LOT. Zablokowanie budowy CPK czy przekopu Mierzei będzie gratis” – skomentował we wpisie wiceminister. „Szykujmy się do wyborczej bitwy! Nie możemy oddać im Polski” – dodał.

