Dziennikarka "Wyborczej" sugeruje obalanie pomników św. Jana Pawła II?

W nocy ze środy na czwartek grupa mężczyzn przewróciła pomnik ks. Henryka Jankowskiego, znajdujący się nieopodal kościoła św. Brygidy w Gdańsku przy ulicy Stolarskiej. Ubiegłej nocy cokół pomnika ks. Jankowskiego został pomazany farbą. Urzędnicy miejscy zdecydowali o ustawieniu barierek wokół cokołu. Wczoraj władze miasta chciały też odesłać obalony pomnik ks. Jankowskiego do magazynu, ale musiały oddać go społecznemu komitetowi, który jest jego właścicielem. Komitet chce, aby pomnik jak najszybciej wrócił na swoje dawne miejsce, nieopodal kościoła św. Brygidy w Gdańsku.

Sprawa obalenia pomnika wywołała ożywioną dyskusję. Do zdarzenia w serii wpisów na Twitterze odniosła się m. in. dziennikarka "Gazety Wyborczej". "Nie widzę niczego złego w tym, że w nocy obalono pomnik ks. Jankowskiego. Ktoś zdecydował, by go wywyższyć w taki sposób. Inni, mając na uwadze jego "czyny", postanowili pomnik obalić. Pamiętajmy teraz o innych pomnikach. JPII, wg wielu tak krystaliczny, też ma sporo pomników..." – stwierdziła Żaneta Gotowalska.

Według wielu, m. in. dziennikarza "Do Rzeczy" Piotra Semki, Gotowalska wprost sugeruje, że obalenie pomników św. Jana Pawła II byłoby czymś akceptowalnym.

Dziennikarka "Wyborczej" zaznacza, że staje w obronie ofiar.

W grudniu magazyn "Duży Format" opublikował reportaż, z którego wynika, że ks. Jankowski miał być winny samobójczej śmierci nastolatki, która była z nim w ciąży, oraz przez lata molestował nieletnich, zarówno dziewczynki, jak i chłopców.