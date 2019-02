Kukiz chce uznania szefa MSZ Izraela za persona non grata

"Szef MSZ Izraela- Israel Katz- parę dni temu obraził wszystkich Polaków. Zaapelowaliśmy wówczas do naszego MSZ o uznanie go za "persona non grata". Ponieważ ze strony MSZ nie otrzymaliśmy żadnej odpowiedzi i żadnej reakcji nie było a Israel Katz oświadczył, że Polaków przepraszać nie zamierza postanowiłem zwrócić się w tej sprawie bezpośrednio do Premiera Morawieckiego" – pisze na Facebooku Paweł Kukiz. Lider Kukiz'15 pokazał skan pisma do szefa polskiego rządu.

"Dziś interes Rzeczypospolitej Polskiej wymaga, żeby polski rząd zaczął w końcu zdecydowanie reagować na szkalowanie i obrażanie Polaków przez zagranicznych polityków. Dziś interes Rzeczypospolitej Polskiej wymaga, żebyśmy ani chwili dłużej nie tolerowali przypisywania Polakom zbrodni niemieckich nazistów. Dziś interes Rzeczypospolitej Polskiej wymaga, żebyśmy dali mocny i wyraźny sygnał, że każdy, kto obraża Polaków i bezcześci pamięć o ofiarach i bohaterstwie naszych przodków, zostanie uznany za wroga wolnej i dumnej Polski" – tak do premiera Mateusza Morawieckiego zwraca się Paweł Kukiz.

W niedzielę p. o. szefa MSZ IZraela stwierdził, że Polacy "wyssali antysemityzm z mlekiem matki". W czwartek Israel Katz oświadczył, że nie żałuje swej niedzielnej wypowiedzi i powtórzył, że "wielu Polaków współpracowało z nazistami". Skandaliczne słowa izraelskiego polityka doprowadziły do odwołania szczytu Grupy Wyszehradzkiej w Izraelu.