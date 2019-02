"Oni mają właściwą diagnozę". Zaskakujące słowa Wałęsy o PiS

Były prezydent wziął wczoraj udział w spotkaniu z mieszkańcami Kielc zorganizowanym przez świętokrzyską Platformę Obywatelską, Komitet Obrony Demokracji i instytut jego imienia. Wałęsa został zapytany m.in. o to, co powinna zrobić dzisiejsza opozycja, aby przejąć władzę w Polsce. – Dziś bycie w opozycji jest bardzo trudne – zaczął Wałęsa i podkreślił, że "uratowanie dalszego mądrego rozwój Polski i odsunięcie tych co szkodzą, jest możliwe tylko razem". Zdaniem byłego prezydenta, "populizm i demagogia" uprawiane przez PiS doprowadziły do tego, że "masy dość daleko im wierzą".

Wałęsa jednak zauważył, że w pewnych sprawa Prawo i Sprawiedliwość ma rację. Wskazał tu zauważanie konkretnych problemów. – Oni maja diagnozę właściwą, te wszystkie rzeczy trzeba poprawić, sądy w Polsce też. Tylko stosują złe leczenie – ocenił i podkreślił, że z diagnoz tych powinny korzystać inne partie, ale w celu poradzenia sobie z tymi problemami powinni szukać bardziej nowoczesnych rozwiązań.