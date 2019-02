"Czas decyzji". Trwa spotkanie Rady Naczelnej PSL

Od śpiewania roty w Warszawie rozpoczęło sie posiedzenie Rady Naczelnej PSL. Posiedzenie szczególnie ważne bo będziemy decydować o formule startu w wyborach do Parlamentu Europejskiego – relacjonował rozpoczęcie spotkania Rady Wicemarszałek Województwa Wielkopolskiego Krzysztof Grabowski.

Rzeczywiście, zgodnie z zapowiedziami dzisiaj ludowcy mają podjąć decyzję czy w najbliższych wyborach zjednoczą się z większością partii opozycyjnych, czy chcą startować samodzielnie, a decyzja PSL może zdecydować o wygranej KE z PiS.

– Tak jak nie było mowy o dołączaniu Polskiego Stronnictwa Ludowego do Koalicji Obywatelskiej, tak nie ma mowy o dołączeniu do Koalicji Europejskiej – zapewniał kilka dni temu w Polski Radiu 24 poseł PSL Piotr Zgorzelski. Czy stanowisko polityka to także stanowisko całej partii? Dowiemy się w najbliższych godzinach.

