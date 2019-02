Szefernaker: Młodzi politycy muszą być pokorni i znać swoje miejsce w szeregu

W studiu Radia ZET, Paweł Szefernaker mówił o przygotowaniach do wyborów do PE oraz ewentualnych zmianach w ministerstwach po maju.

Na pytanie, czy w wypadku przejścia Joachima Brudzińskiego do PE, on zajmie miejsce ministra, Szefernaker odpowiedział: " Pani redaktor, pani raczy nie żartować, chociaż miło mi, że to pani w ogóle przez głowę przeszło".

Jak dalej tłumaczył Szefernaker, obecnie działania partii koncentrując się na wygraniu wyborów, a decyzje w zakresie zastępstwa dla osób, które pójdą do PE, zapadną po wyborach. – Ja myślę, że młodzi politycy muszą być pokorni i znać swoje miejsce w szeregu. Cierpliwość jest kluczem – podkreślił Szefernaker.

– Tworzymy jak najmocniejszy listy. Pan minister Brudziński będzie liderem listy zachodniopomorskiej i lubuskiej. Gwarantuję, że ta lista będzie bardzo mocna – dodał.

