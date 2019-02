Szydło: Wasze troski i nadzieje stały się podstawą naszego programu

Po godz. 11 w Warszawie rozpoczęła się konwencja Prawa i Sprawiedliwości. Są na niej obecni prezes Jarosław Kaczyński i premier Mateusz Morawiecki, którzy zaprezentowali nowe propozycję programowe, w tym program 500 plus na pierwsze dziecko. Podczas konwencji głos zabrała także była premier Beata Szydło.

– Jestem tu razem z Wami, żeby po raz kolejny stworzyć biało-czerwoną drużynę i jestem przekonana, że razem damy radę – zaczęła swoje wystąpienie wicepremier Szydło. – Jest to moment szczególny. Dla niektórych kończy się kadencja i macie prawo rozliczyć nas z naszych deklaracji – mówiła Szydło i prosiła, aby przy tej ocenie Polacy zastanowili się, czy ich życie zmieniło się w okresie rządów PiS na lepsze.

– To był czas, kiedy wszyscy wspólnie pokazaliśmy i udowodniliśmy, że dotrzymujemy słowa, że dajemy radę. Dajemy radę, nawet wtedy, kiedy jest bardzo trudno, bo robimy to dla wszystkich Polek i Polaków, dla was i razem z wami – wskazywała Szydło. Była premier przypomniała, że kiedy w listopadzie 2015 roku przedstawia expose, podkreślała że priorytetem jej rządu będzie godne życie polskich rodzin. – I potem te wszystkie plany i projekty były podyktowane tym, żeby polskie rodziny mogły poczuć się w Polsce jak u siebie – dodawała.

Wicepremier w swoim wystąpieniu wskazywała jaką sytuację w kraju objęła po swoich poprzednikach Zjednoczona Prawica i co przez lata rządów PiS się zmieniło.

– Taką Polskę zostawili. "Ciężko jest związać koniec z końcem i jeszcze podniesienie wieku emerytalnego. Nie ma szans na lepsze życie" - to słyszeliśmy. Wasze troski i nadzieje stały się podstawą naszego programu - przekonywała Szydło. Była premier podkreślała, że program 500 plus stał się symbolem rządu PiS, a dzięki temu programowi Polska stała się symbolem mądrej polityki prorodzinnej.

Wicepremier Szydło powiedziała, że program ten narodził się tam, "gdzie rodzą się wszystkie najlepsze dla Polski programy" - na Nowogrodzkiej. - W 2015 roku pan premier Jarosław Kaczyński przedstawił pomysł na program, który ma wesprzeć polskie rodziny. Pani minister Rafalska w ciągu pierwszych 100 dni go przygotowała i pierwszego roku wdrożyła w życie. (...) Jak to było możliwe? Jesteśmy po prostu zgraną drużyną i wiemy, że nie możemy stracić największego kapitału jaki mamy - waszego zaufania - skwitowała.

