"Kaczyński wywrócił stolik", "nokaut", "niebezpieczny festiwal obietnic". Komentarze po konwencji PiS

500 plus od pierwszego dziecka od 1 lipca, zwolnienie z PIT dla pracujących do 26 roku życia, obniżenie kosztów pracy – podniesienie kwoty wolnej, pomoc dla emerytów – 13 emerytura w wysokości 1100 złotych dla każdego emeryta, przywrócenie lokalnych połączeń autobusowe (powrót do miliarda przejechanych kilometrów) – to propozycje programowe zaprezentowane podczas dzisiejszej konwencji Prawa i Sprawiedliwości w Warszawie. Zaprezentował je prezes tej partii Jarosław Kaczyński.

Propozycje te spotkały się z falą komentarzy. Oto tylko niektóre z nich: