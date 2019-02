Kosiniak-Kamysz: Startujemy w Koalicji Europejskiej, dbając o nasze wartości i program

Po godzinie 13 na Twitterze PSL, politycy partii ogłosili, że decyzją Rady Naczelnej, ludowcy dołączą do Koalicji Europejskiej w walce o miejsca w Parlamencie Europejskim. Informację potwierdził podczas konferencji prasowej lider ludowców, Władysław Kosiniak-Kamysz.

– Polskie Stronnictwo Ludowe to trzecia siła polityczna w Polsce, co pokazały ostatnie wybory samorządowe. Ostatnie tygodnie to był czas dyskusji, rozmowy z naszymi sympatykami, członkami PSL, czas dyskusji, w jakiej formule nasze wartości, nasz program, nasz pomysł na Polskę i Europę będzie najlepiej realizowany jakiej formule wystartować do PE – tłumaczył polityk.

– Rada Naczelna PSL, dbając o jak najlepszą przyszłość Rzeczpospolitej, o pomyślność jej obywateli, naszych rodaków, podjęła decyzję o budowaniu wielkiej koalicji propolskiej i proeuropejskiej – mówił dalej Kosiniak-Kamysz. – Będziemy startować wspólnie w wielkiej koalicji razem z Platformą Obywatelską, SLD, Nowoczesną, Zielonymi. (…) Z tymi ugrupowaniami będziemy współtworzyć na partnerskich zasadach, dbając o nasze wartości, program i o naszą nazwę, o wszystko co jest historią i dorobkiem w wejściu do Unii Europejskiej, o tę koalicję – tłumaczył lider PSL.

Jak zapewnił Kosiniak-Kamysz, Koalicja Europejska nie jest jednak tworzona „przeciwko komuś”. – To nie jest anty-związek, to jest koalicja za silną Polską w UE, za wartościami chrześcijańskimi – dodał.