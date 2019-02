"To nasze hasła", "prezes przyznał mi rację". Platforma o propozycjach PiS

500 plus od pierwszego dziecka od 1 lipca, zwolnienie z PIT dla pracujących do 26 roku życia, obniżenie kosztów pracy – podniesienie kwoty wolnej, pomoc dla emerytów – 13 emerytura w wysokości 1100 złotych dla każdego emeryta, przywrócenie lokalnych połączeń autobusowe (powrót do miliarda przejechanych kilometrów) – to propozycje programowe zaprezentowane podczas dzisiejszej konwencji Prawa i Sprawiedliwości w Warszawie. Przedstawili je prezes tej partii Jarosław Kaczyński oraz premier Mateusz Morawiecki.

Do propozycji tych odnieśli się na konferencji prasowej Sławomir Neumann i Jan Grabiec z Platformy Obywatelskiej. Szef klubu PO podkreślił, że złożone dziś obietnice wyborcze mają przykryć m.in. aferę związaną z ujawnieniem tzw. taśm Kaczyńskiego. Neumann zarzucił partii rządzącej, że program ten nie ma żadnego związku z wyborami do Parlamentu Europejskiego. – Propozycje złożone przez PiS wynikają z defensywy, w której PiS jest od momentu, kiedy wybuchły afery w KNF i NBP i od kiedy opublikowano taśmy Kaczyńskiego. Dlatego PiS zdecydował się składać obietnice, które nic nie mają wspólnego z wyborami europejskimi – mówił Neumann i zapowiedział, że jutro swoją odpowiedź na propozycje PiS przedstawi na konferencji prasowej Koalicja Europejska.

Z kolei Jan Grabiec podkreślił, że obietnice PiS to postulaty zgłaszane przez PO, a które zostały wcześniej odrzucone przez partię rządzącą. Wymienił tu 500 plus już na pierwsze dziecko oraz trzynastą emeryturę. – To wszystko to nasze hasła. Zobaczymy jak będzie przebiegała ich realizacja – dodał.

W podobnym tonie co Grabiec i Neumann wypowiedział się na Twitterze lider PO Grzegorz Schetyna.

